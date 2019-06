FIFA-Präsident Infantino bis 2023 wiedergewählt

Mit höflichem, aber keinesfalls euphorischem Applaus ist der Schweizer Gianni Infantino vom FIFA-Kongress am Mittwoch in Paris per Akklamation für eine zweite Amtszeit bis 2023 wiedergewählt worden. „Danke an alle die mich lieben, und alle die mich hassen. Heute liebe ich jeden“, sagte der 49-Jährige.