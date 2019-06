Aleksandar Dragovic und der Geheim-Trainer

„Alles gut. Auch wenn man tot ist oder nur ein Bein hat, muss man fürs Nationalteam immer Kraft haben, die zweite Luft rausholen!“ So geht’s Aleksandar Dragovic nach einer langen Saison an, so geht er in die beiden Qualifikationsspiele gegen Slowenien und Nordmazedonien. Die Sätze sollen auch zeigen: Es gibt einen „neuen“ Aleksandar Dragovic. Einen, der vorangeht, einen, der ein Führungsspieler sein will.