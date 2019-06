Steuerbetrug! Ermittlungen gegen Diego Costa

Costa wechselte im Sommer 2014 von Atletico in die Premier League zu Chelsea. Da er aber seinen steuerlichen Wohnsitz erst im Juli jenen Jahres von Spanien nach England verlegte, musste er seine Gesamteinnahmen aus dem Jahr 2014 in Spanien angeben und versteuern. Der Stürmer ist nicht der erste Profi, der in Spanien des Steuerbetrugs beschuldigt wird. Betroffen waren in den vergangenen Jahren auch die Megastars Lionel Messi (FC Barcelona) und Cristiano Ronaldo (damals Real Madrid/heute Juventus Turin).