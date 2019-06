Lulu Schmidt: Mut und Freude an der Exzentrik

Du warst lange in Berlin, bist jetzt wieder in Wien wohnhaft.

Es war damals gut nach Berlin zu gehen, denn dort gibt es Tausende Leute, die sich völlig frei in der Kunst entfalten wollen. Dort ist mehr Wildheit vorhanden, man kann sich einfach ungeniert ausleben und verrückt sein. Es gibt viel weniger Grenzen, auch im Sinne der gesellschaftlichen Akzeptanz. In Wien hast du dafür eine so große Form der Unterstützung. Allein schon so ein Sender wie FM4, so etwas gibt es in ganz Deutschland nicht und dafür bin ich wahnsinnig dankbar. In Österreich beantwortet dir auch jeder E-Mails - die deutschen Kollegen sind immer ganz verwundert, dass das bei uns so gut funktioniert. (lacht) Es ist für einen Künstler auch extrem gut, in Wien zu sein. Das kommt immer auf die verschiedenen Phasen an, die man gerade durchlebt.