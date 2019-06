Was steckt wirklich in „rohem Wasser“?

Etliche Firmen in den USA profitieren bereits von dem Trend. Das „rohe Wasser“ scheint den Amerikanern den lang ersehnten Gesundheitseffekt zu bringen. Denn das Wasser, welches in manchen US-Bundesstaaten aus dem Wasserhahn läuft, sei „tot“, so die meisten Amerikaner. Daher setzen sie nun auf rohes, ungefiltertes Quellwasser und lassen dafür auch gerne mal drei Euro pro Liter springen.