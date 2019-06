Heikles Thema in Wien: City-Maut spaltet Rot-Grün

Gänzlich ohne Not sprach sich Hebein bei einer gemeinsamen Pressekonferenz für die City-Maut aus. Ein Thema, bei dem sie sich mit Stadtchef Ludwig wohlwissend nicht einig wird. Dabei ging es am Montag eigentlich um die Smart-City-Strategie. So referierte das Ludwig-Hebein-Duo in aller Einigkeit, wie intelligent und nachhaltig die Smart City Wien bereits ist. Sie zählten Paradebeispiele auf: die Seestadt Aspern, die Energiegewinnung aus Klärschlamm, das 365-Euro-Ticket oder die E-Mobilität. Die Stadt will den CO2-Ausstoß des Verkehrs bis 2050 auf Null senken, so das Ziel der neuen Strategie.