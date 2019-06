Unfallopfer (7) soll für Schaden am Auto bezahlen

Eine Narbe wird den kleinen Leon (7) sein Leben lang an den 5. November erinnern. An dem Tag war der Bub auf dem Weg zur Vorschule. Als er hinter einem Obus über die Straße wollte, erwischte ihn ein Autofahrer. Bis heute leidet das Kind an den Folgen. Eine schwere Belastung für die Familie. Und ein Appell an alle Lenker.