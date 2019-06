Georg Dornauer ist nun Mitglied im SPÖ-Vorstand

Georg Dornauer, der Obmann der Tiroler SPÖ, hat mit seinen Aussagen in den vergangenen Tagen für Aufregung in ganz Österreich gesorgt. Im Interview mit der „Tiroler Krone“ verteidigt er sein Wirken. Zudem glaubt er, dass Pamela Rendi-Wagner die SPÖ zur Nummer eins führen kann. Er räumt aber auch Fehler seiner Partei ein. Und: Am Dienstag wurde er in den SPÖ-Vorstand aufgenommen.