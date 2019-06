Ein neues Album von Avicii, das alle berührt

Salzburg wurde neben London und New York in die Liste jener 17 Städte weltweit aufgenommen, in denen bei einer „Pre-Listening Session“ erste Sequenzen des Avicii-Albums zu hören sind. Zum Gedenken an den verstorbenen DJ gibt es heute im Gusswerk schon vorab die Chance, Ausschnitte von Songs zu hören, die der bekannte Musiker im Laufe der vergangenen Jahre geschrieben, aber nie veröffentlicht hat.