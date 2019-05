SIEG! Geglücktes Major-Debüt für Duo Mahut/Melzer

Mahut spielt bis Wimbledon mit Österreichs zweifachem Grand-Slam-Doppel-Sieger, weil sich sein Standard-Partner Pierre-Hugues Herbert aktuell im Einzel versuchen wird. Kurioserweise ist es aber Mahut, der völlig überraschend in der dritten Einzel-Runde steht. Unter anderem nach einem 6:3, 6:3, 6:3 über den Deutschen Philipp Kohlschreiber. In diesem Mittwoch-Match, das Melzer verfolgte, hatte es eine Schrecksekunde für Melzer gegeben. „Man hat gesehen, dass er sich Ende des zweiten Satzes etwas an der Leiste getan hat“, hatte Melzer einen Ausfalls Mahuts für den Doppel-Bewerb befürchtet. Doch schon bald kam das Okay Mahuts für das Doppel.