Zähes Ringen um mehr Erntehelfer für Tirol!

Hunderte Arbeitskräfte fehlen heuer

Giner rechnet vor, dass auch heuer insgesamt 600 bis 800 Arbeitskräfte fehlen. Und das, obwohl das Saisonnier-Kontingent erhöht wurde. 235 sind es laut Landwirtschaftskammer. In den ernteintensiven Zeiten können zusätzlich 20 Prozent angefordert werden. „In der Landwirtschaft sind kaum Arbeitskräfte aus dem EU-Raum zu bekommen. Eine Aufstockung beim Personal aus Drittstaaten ist in Zukunft unumgänglich“, stellt Landwirtschaftskammer-Präsident Josef Hechenberger schon jetzt eine Forderung an die künftige Regierung.