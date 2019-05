Letzte Giro-Flachetappe geht an Ausreißer Cima

Im Kampf um das Rosa Trikot gab es auf dem weitgehend flachen Teilstück erwartungsgemäß keine Veränderung. Richard Carapaz aus Ecuador führt weiterhin +1:54 Minuten vor Lokalmatador Vincenzo Nibali (Team Bahrain). Dahinter folgen unverändert der Slowene Primoz Roglic (Team Jumbo/+2:16) und Carapaz‘ spanischer Movistar-Teamkollege Mikel Landa (+3:03). Am Freitag folgt eine mittelschwere Etappe, ehe es am Samstag noch einmal in die Berge geht und am Schlusstag ein Einzelzeitfahren (17 km) in Verona folgt.