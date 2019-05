Vier Schulen verwüstet: 270 Kinder blieben zuhause

Einbrüche in 10 Schulen und drei Kindergärten

Vermutlich dieselben Täter drangen in der Nacht zum 29. April in Kobenz in die Volksschule und den erst drei Wochen zuvor eröffneten Kindergarten ein. Vier Kilometer südöstlich richteten sie in der Sonderschule Knittelfeld einen beträchtlichen Sachschaden an.