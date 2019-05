Erster Flugtag mit viel Krach und Gerumpel

Die 2850 Meter lange und 45 Meter breite Piste glitzert vom Regen. 25 Jets heben ab. Ebenso viele kommen in Salzburg an. Darunter die Turkish Airlines, die Mittwoch auf den Tag genau ihr sechs Jahres Jubiläum in Salzburg feiert. In der Abflughalle warten die Reisenden bei Prosecco und Snack auf ihre Flieger. Und etliche Knirpse aus verschiedenen Kindergärten im Land lauschen gespannt, was ihnen der Herr auf ihrer eineinhalbstündigen Führung so alles erzählt.