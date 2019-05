Todesstrafe für französische IS-Kämpfer im Irak

Im Jänner waren zwölf Franzosen aus Syrien in den Irak überstellt worden. Am Sonntag und Montag wurden bereits vier von ihnen wegen IS-Mitgliedschaft zum Tod durch den Strang verurteilt, am Dienstag und Mittwoch folgten drei weitere Todesurteile. Die übrigen fünf Franzosen sollen in Kürze vor einen Richter gestellt werden. Die Regierung von Präsident Emmanuel Macron hat die Todesurteile scharf kritisiert.