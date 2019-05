Große Sorge um „Game of Thrones“-Star Harington

„Game of Thrones“-Star Kit Harington (32) wird nach Angaben seines Sprechers in einem „Wellness Retreat“ behandelt. US-Medien berichten aber, er befinde sich in einer Entzugsklinik beziehungsweise psychologischen Spezialklinik. Laut „Page Six“ soll sich der 32-Jährige wegen Stress und Alkoholmissbrauch in Connecticut behandeln lassen.