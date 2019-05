„Sea of Solitude“ kommt am 5. Juli für PC, Konsole

Publisher Electronic Arts und das deutsche Entwicklerstudio Jo-Mei Games haben den Erscheinungstermin von „Sea of Solitude“ bekannt gegeben. Das story-basierte Adventure erscheint am 5. Juli als digitaler Download für PS4, Xbox One und via Origin für den PC und „entführt seine Spieler auf eine sehr persönliche Reise, um die innere Einsamkeit einer jungen Frau zu überwinden“, so EA in einer Mitteilung. Passend dazu gibt es einen neuen Teaser-Trailer.