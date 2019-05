Dauerregen hält Österreich im nassen Würgegriff

Regen soweit das Auge reicht - sofern die dicken Tropfen einen Blick in die Ferne überhaupt zulassen - wird in den kommenden Stunden im Freien ein leider allzu treuer Begleiter sein. Vielerorts kann auch bis zum Dienstagabend das ein oder andere Gewitter niedergehen. Stellenweise können am Mittwoch teils auch recht ergiebige Regenmengen zusammenkommen, die Gefahr von lokalen Überflutungen ist nicht ausgeschlossen. Doch eine Wetterbesserung ist in Sicht.