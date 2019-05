„Punktehamster“ in Transfernöten

Anif hinkt weit hinterher

Mit nur 18 Punkten liegt Anif weit hinter seinen Ansprüchen zurück. Nun ist sogar Platz drei in Gefahr. Der letzte Sieg gelang vor einem Monat in Altach – seitdem reiht sich Peinlichkeit an Peinlichkeit. Die letzte: 1:3 in Reichenau. Für Trainer Thomas Hofer ein persönlich denkbar undankbares Anif-Finish. Sein Credo für den Schlussakt: „Die Liga sauber zum Ende bringen.“