Der König der Oper kommt nach Graz

Sein Operndebüt feierte Placido Domingo in Monterrey als Alfredo in La Traviata, danach verbrachte er zweieinhalb Jahre an der Israel National Opera. Allein an der Metropolitan Opera (New York) hat er in mehr als 800 Aufführungen in 50 verschiedenen Rollen gesungen und ebendort feierte er heuer sein 50-jähriges Bühnenjubiläum.