Kokain-Bande zerschlagen: 300.000 € sichergestellt

Schlag gegen eine in Wien agierende Drogenbande: Ermittler des Landeskriminalamtes konnten fünf Afrikaner festnehmen, die in rund eineinhalb Jahren nicht weniger als 300 Kunden mit Kokain versorgt haben sollen. Bei Hausdurchsuchungen konnten knapp 300.000 Euro Bargeld, rund 200 Gramm Kokain sowie zahlreiche Handys sichergestellt werden. Die Verdächtigen befinden sich in U-Haft.