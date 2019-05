Haslauer: „Ein Jahr Stillstand bei Misstrauen“

Am Donnerstag traf Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) die neun Landeshauptleute. Nach dem Gespräch wandte sich Salzburgs Landeschef Wilfried Haslauer (ÖVP) an seine SPÖ-Kollegen und warnte vor einem Misstrauensvotum gegen den Kanzler am Montag. Das Land wäre dann politisch gelähmt.