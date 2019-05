Musterschüler und Sitzenbleiber der EU

Denn Österreichs südlicher Nachbar kämpft seit Jahrzehnten mit steigender Verschuldung. Zuletzt sollten eine Senkung des Pensionsantrittsalters und ein allgemeines Grundeinkommen die Konjunktur ankurbeln, aber: „Die Maßnahmen wirkten kurzfristig nicht, langfristig kosten sie zu viel Geld“, so Kocher. Für 2019 sagt die Prognose ein Wachstum von 0,2 Prozent voraus. Hält das an und bekommt das Land die hohe Staatsverschuldung nicht in den Griff, „stellt sich mittelfristig die Frage, ob es Sinn macht, im Euro zu bleiben“.