Tausende Schüler demonstrierten für Klimaschutz

Im Zuge der zweiten weltweiten „FridaysForFuture“-Proteste für mehr Klimaschutz am Freitag sind auch in Österreich vor allem Schüler auf die Straße gegangen. Am Wiener Heldenplatz versammelten sich Hunderte Demonstranten, um dann gemeinsam durch die Innenstadt zu ziehen. „Heute haben wir noch Hoffnung - in zehn Jahren nicht mehr“, sagte eine Sprecherin.