Großdemos für den Klimaschutz: „Dringend handeln!“

Zum zweiten Mal werden am Freitag weltweit bei Großdemonstrationen Schüler und Studenten auf die Straße gehen, um für mehr Klimaschutz zu demonstrieren. Auch in Österreich gibt es Proteste. Die größte Kundgebung findet dabei am Wiener Heldenplatz statt. „Wir müssen dringend handeln, um eine globale Klimakatastrophe zu verhindern“, hieß es seitens der „FridaysForFuture“-Organisation.