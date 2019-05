Drexler: „In unserer Partei brodelt es gewaltig“

Wie groß ist der Ärger an der schwarzen Basis?

Der Ärger ist, wie ich aus vielen Gesprächen weiß, sehr groß. Angesichts der Dynamik in der Bundespolitik kann sich auch in der Steiermark von einem auf den anderen Tag alles ändern. Wenn Schickhofer so weitermacht wie bisher, dann habe ich Mühe, unseren Bürgermeistern, Gemeinderäten, ja vielen Steirerinnen und Steirern zu erklären, warum wir in der Steiermark die Zusammenarbeit mit den Sozialdemokraten aufrecht erhalten.