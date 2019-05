Korruptionsverdacht gegen PSG-Präsidenten Khelaifi

Die dubiosen Machenschaften rund um die Vergabe der Leichtathletik-WM 2017 bringen nun auch Nasser Al-Khelaifi in die Bredouille. Der Präsident des französischen Fußball-Meisters Paris Saint-Germain hätte in den Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der aktiven Korruption zunächst bloß als Zeuge angehört werden sollen. Indes wurde aber bekannt, dass in Paris nun auch gegen ihn ermittelt wird.