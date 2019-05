Mit der „Krone“-Salzburg in bester Festival-Laune

Es ist das Festival-Highlight des Jahres in Salzburg: Das „Electric Love“ am Salzburgring zwischen Koppl und Plainfeld, heuer vom 4. Juli bis zum 6. Juli. Die Salzburg-„Krone“ begleitet das Festival wieder von Beginn an: Interviews, Bildergalerien, Reportagen, Porträts, Hintergrund-Informationen, Gewinnspiele, sogar ein Live-Stream wird über krone.at/elf19 zu sehen sein. Fest steht nur eins: Die „Krone“ ist immer am Beat.