Der Salzburgring füllt sich langsam mit Leben

Für alle Fans, die heute schon anreisen, gibt es am Abend auch schon volles Programm: Ab 18:00 startet im Club Circus das Warm Up unter anderem mit Salvatore Ganacci, Da Tweekaz und Darren Styles. Wenige Resttickets sind für die grandiose Warm Up Party noch vor Ort bei den Lost & Found Ständen auf den Campingplätzen und am Ticket Help Desk erhältlich.