Die Einsatzkräfte hatten ein friedliches Festival

Für sicheres Feiern der 180.000 Beat-Fans garantierten auch die Freiwilligen Feuerwehren aus den umliegenden Gemeinden. "Am Electric Love geht es im Vergleich zu anderen Festivals, wo die Leute bewusst die Zelte anzünden, wirklich ruhig zu’’, berichtet Robert Taglöhner, Löschmeister der Freiwilligen Feuerwehr aus Eugendorf-Schwaighofen. Alles in allem also ein gelungenes und ruhiges Festival am Salzburgring.