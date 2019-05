Überfall mit Messer in Linz: Polizei sucht Räuber

Ein bisher unbekannter Täter wartete am 15. Mai 2019 gegen 19 Uhr in einem Einkaufsmarkt in der Unionstraße in Linz im Nahbereich der Kasse bis dort kein Kunde mehr anwesend war und täuschte dann den Einkauf eine Packung Kaugummi vor. Als der Kassier die Kassenlade öffnete, bedrohte er ihn mit einem Messer und packte sämtliche Banknoten in eine Plastiktasche.