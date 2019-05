Keszler unter Tränen: „War mir Lebensbedürfnis“

Mit großen Danksagungen an Gery Keszler und sein Team sowie großen Emotionen ist am Montag die Pressekonferenz zum Life Ball, der am 8. Juni zum letzten Mal stattfinden wird, über die Bühne gegangen. „Es war uns wirklich eine Ehre und mir ein Lebensbedürfnis“, sagte Keszler teilweise unter Tränen.