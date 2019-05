Abschied in Violett nach zwei Jahren quasi fix

Gegner Neumarkt „droht“ indes ein weiteres Jahr in der Salzburger Liga. „Die Luft ist superdünn“, bestätigte Obmann Thalhammer. Bei einem Kuchler Derby-Sieg heute (15) in Golling fehlen aufs Aufstiegsticket schon sechs Punkte. Weitere Samstagsergebnisse der 26. Runde: Zell am See - Strobl 3:0 (2:0), Adnet - Bramberg 1:1 (0:1), Bürmoos - Eugendorf 1:1 (1:1), Union Hallein - Puch 3:4 (2:3).