Deutscher starb bei Streit: Afghanen verurteilt

Stoß gegen Brustkorb und Tritt gegen Gesicht

An jenem Septemberabend kam der 22-Jährige laut Urteil hinzu, weil der ältere Angeklagte mit einem Landsmann heftig darüber gestritten hatte, von wem eine junge Frau schwanger sei. Langsamen Schrittes, betonte die vorsitzende Richterin Uda Schmidt. Er habe gefragt, was los sei. Der ältere Angeklagte versetzte ihm dann einen starken Stoß gegen den Brustkorb. Der Köthener fiel nach hinten um, ohne sich abzustützen. Als er am Boden lag, habe der 17-Jährige ihn von oben „stampfend, aber nicht kraftvoll“ auf das Gesicht getreten.