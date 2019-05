Lorenzo vor Rauswurf? Nun spricht der MotoGP-Star

Es läuft nicht rund bei Jorge Lorenzo! Der Spanier, der von Ducati zu Honda wechselte, konnte in vier WM-Rennen in der MotoGP bisher lediglich elf Punkte einfahren. In seiner Heimat machten sich nun Gerüchte breit, dass der 32-Jährige bei Honda schon wieder vor dem Rauswurf steht. Jetzt spricht der Teamkollege von Superstar Marc Marquez darüber.