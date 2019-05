Gegen Velbert um den Titel in der Interliga

Nach der Papierform steckt die Halmai-Crew auch gegen Velbert in der Heim-Hinrunde am Samstag, dem 18. Mai, in Kuchl (19.30 Uhr) in der Rolle des Außenseiters. Denn die Westphalen, die davor Ostrava (Tch) 4:1 ausgeschaltet haben und in der 3. Bundesliga Nord aktuell auf Platz drei liegen, haben mit Lars Hielscher und dem Rumänen Adrian Dodean Ex-Nationalspieler auf den Top-Positionen. „Die werden kaum zu schlagen sein“, urteilt Wimmer. Einzig ihre Nummer drei, Thomas Brosig, hat Kuchler „Kragenweite“.