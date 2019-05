„MediEvil“: HD-Remake erscheint am 25. Oktober

Jetzt ist es amtlich: Sir Daniel Fortesque, schräger untoter Held von „MediEvil“, meldet sich zum 20. Geburtstag des PlayStation-Klassikers am 25. Oktober - und damit rechtzeitig zu Halloween - in einem HD-Remake auf der PS4 zurück. Nebst einer kompletten grafischen Überarbeitung, einem verbesserten Kamerasystem und einer brandneuen Erzählerin verspricht Sony „eine ganze Sargladung an Geheimnissen, die nur darauf warten, von euch ausgebuddelt zu werden“. Der neue Story-Trailer stimmt bereits auf das Action-Adventure ein.