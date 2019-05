Mehrere Explosionen bei Autohaus-Großbrand

Zu einem gefährlichen Einsatz ist in der Nacht auf Montag die Feuerwehr in Niederösterreich ausgerückt: Ein Gebäude mit Werkstatt und Lagerhalle eines Autohauses in Oeynhausen stand in Vollbrand. Mehrere Gasflaschen explodierten, durch „die enorme Druckwelle wurden ganze Gebäudeteile weggeschleudert“, berichtete Stefan Schneider vom Bezirksfeuerwehrkommando Baden. Auch die WEGA stand im Einsatz ...