Tirolerisch auch in der digitalen Welt vertreten

Was ein „Zuarafitzl“ ist, das weiß man in Holzgau. Der Begriff „Trischibl“ ist dort wohl unbekannt, dafür aber in Mayrhofen oft in Gebrauch. Dialektwörter gibt es unzählige. Die Tiroler Versicherung hat ein Internetforum für Mundart eingerichtet. Und auch die Uni Innsbruck sammelt fleißig Dialektwörter.