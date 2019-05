Nach Unwettern: Jetzt schlagen die Eisheiligen zu!

Ein Tief mit seinem Kern über Oberitalien sorgt am Mittwoch in Österreich häufig für dichte Wolken und Regen. Die Schneefallgrenze steigt auf 1200 bis 2000 Meter Seehöhe an. Im äußersten Westen sind auch längere sonnige Phasen möglich. Und auch in Unterkärnten kann sich die Sonne durch auflebenden Nordföhn kurz zeigen. Der Wind weht aus West bis Nord, am Alpenostrand sowie in den Föhnstrichen an der Alpensüdseite können auch lebhafte Böen dabei sein. Die Frühtemperatur liegen bei ein bis acht Grad, Tageshöchsttemperaturen bei fünf bis 15 Grad.