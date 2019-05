Aufräumen nach heftigen Regenfällen und Hagel

Insbesondere in den östlichen Landesteilen sind am Samstagnachmittag und in den Abendstunden teils heftige Regenfälle verzeichnet worden. Besonders schwer betroffen, war die Region um Mattersburg im Burgenland, wo mittlerweile die Aufräumarbeiten voll angelaufen sind. Aber auch in Niederösterreich, der Steiermark und in Salzburg, rückten die Helfer zu zahlreichen Unwettereinsätzen aus. Vielerorts gab es in der landwirtschaft schwere Schäden durch Hagel. Und auch in den kommenden Tagen ist mit viel Regen zu rechnen ...