Djokovic: „Thiem ist der beste Spieler auf Sand!“

Top-4-Setzung in Paris?

Zu seiner Gesamtperformance in den vergangenen Wochen gebe es jedenfalls keinen Grund, sich zu beschweren. „Es passt sehr gut. Ich habe Indian Wells und Barcelona gewonnen, in Madrid ein Semifinale. Ich habe schon über 2.000 Punkte und auch ziemlich sicher eine Top-4-Setzung in Paris, was sehr wichtig ist, damit ich diesen ganz großen Kalibern aus dem Weg gehe bis zu einer tiefen Phase des Turniers“, hofft Thiem auf das Behalten der Top-4-Position bis Roland Garros. „Es läuft alles gut. Es wäre komplett vermessen, wenn ich unzufrieden wäre.“ Der nächste Einzel-Einsatz für Thiem ist kommende Woche beim 1000er-Turnier in Rom. Die French Open beginnen am Sonntag in zwei Wochen.