Tiebreak-Krimi! Djokovic beendet Thiem-Erfolgslauf

Thiem spielt am Samstag an der Seite von Diego Schwartzman (ARG) auch noch im Doppel-Halbfinale. Seine Pressekonferenz wollte er erst danach geben. Sein nächster Einzel-Einsatz ist kommende Woche beim nächsten 1000er-Turnier in Rom. Die French Open beginnen übrigens am Sonntag in zwei Wochen.