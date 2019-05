Mobile Schlachtung

Immer wieder tauchen grausame Bilder, fürchterliche Berichte über Schlachthöfe auf. Schweine, die nicht ausreichend betäubt sind, wenn sie in siedend heißes Wasser getaucht werden. Rinder, die eine ganze Mittagspause lang in der Schlachtbox ausharren müssen. Sich die Seele vor Angst aus dem Leibe brüllen. Auch wenn man Bio-Fleisch kauft, kann man nie sichergehen, ob das Tier nicht stundenlangen Stress hatte. Es sei denn, man kauft bei Bio-Landwirten wie zum Beispiel dem steirischen Labonca oder bei Weidebeef am Rande von Wien. Denn solche Betriebe schlachten ausschließlich selbst und direkt am Hof.