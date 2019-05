Bottas und Mercedes geben in Barcelona Takt vor

In der WM-Gesamtwertung hat Vettel vor dem fünften Saisonlauf am Sonntag (15.10 Uhr/ORF 1, RTL und Sky) bereits 35 Punkte Rückstand auf den führenden Bottas. Nur einen Zähler hinter dem Finnen liegt Titelverteidiger Hamilton auf Rang zwei. Mit vier Doppel-Erfolgen in Serie hatten die Silberpfeile einen Auftakt-Rekord für die Formel 1 aufgestellt. Die Saison umfasst insgesamt 21 Grand Prix.