Hat George den Namen von Baby Sussex verraten?

Vielleicht ließen sich die Herzogin und der Herzog von Sussex aber bei der Namenswahl aber auch einfach vom Spitznamen ihres Neffen inspirieren. Immerhin ist es bei den Royals nicht unüblich, den Mitgliedern Kosenamen zu verleihen. Wie Kate etwa einmal verriet, ruft sie Tochter Charlotte meistens Lottie oder Poppet - also „Schätzchen“, Lady Di nannte William früher Wombat, Prinz Harry heißt in Wahrheit Prinz Henry Charles Albert David und Queen Elizabeth II. wurde in ihrer Kindheit Lilibeth gerufen.