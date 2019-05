Ratajkowski kopiert Naomi Campbells Nacktfoto

Laufsteg-Legende

Naomi Campbell, die am 22. Mai ihren 48. Geburtstag feiert, ist eines der wohl berühmtesten Supermodels der Welt. Bereits mit 16 Jahren posierte sie für die „Elle“. Im August 1988 erschien ihr Gesicht - das erste eines schwarzen Model überhaupt - auf der „Vogue“. Sie gilt als Diva und sorgte in der Vergangenheit immer wieder mit ihren Wutanfällen für skandalöse Schlagzeilen. Emily Ratakowski steht im Vergleich dazu erst am Anfang ihrer Karriere. Sie spielte unter anderem im Film „Gone Girl.“