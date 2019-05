Regierung: Festakt zum Ende des 2. Weltkriegs

Kanzler Kurz erinnerte an „dunkelste Stunden der Geschichte“

Am 8. Mai gelte es, sich der „dunkelsten Stunden der Geschichte“ zu erinnern - und jeglichem Antisemitismus entschieden entgegenzutreten. Aber es sei auch ein Tag der Freude, merkte Kanzler Kurz an - erinnere man sich doch an das Kriegsende und die Befreiung Österreichs. Sie seien ein „Wendepunkt“ gewesen, die nachkommenden Generationen hätten das Glück, in einem anderen Österreich und einem geeinten Europa zu leben. Und bei allen Meinungsverschiedenheiten „stellt eigentlich kaum jemand dieses Friedensprojekt und das friedliche Miteinander in Frage“, das sollte „uns alle sehr fröhlich und optimistisch stimmen“.