Ex-Minister schnappt sich Ischler Traditionshotel

Zukunft lange unklar

Wie die Zukunft des Hotels aussieht, war lange unklar. „Wir haben in der Familie lange diskutiert, wie es weitergehen soll, wenn meine Frau und ich in Pension gehen. Aber unsere drei Söhne gehen andere Wege. Dann bin ich zufällig auf die Käufer gestoßen“, ist Panhuber, der mit seiner Frau immer noch in Ischl wohnt, ein wenig wehmütig.