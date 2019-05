Stammzellen, die Leben retten

Die tiefgefrorenen Stammzellen dienen später dazu, das Knochenmark in wenigen Tagen wiederherzustellen. „Mit der Eröffnung von zwei Einheiten für diese spezielle Behandlungsmethode an der Klinischen Abteilung können bösartige Bluterkrankungen bekämpft werden“, so Pernkopf. Somit können Landsleute - derzeit werden 50 in anderen Bundesländern betreut - künftig in der Heimat behandelt werden.